Vado, sirene per mister Sesia: previsto un incontro con il club

Vado Ligure. Subentrare in una squadra prima in classifica non è semplice come si può pensare. Anzi, gli aspetti gestionali sono da toccare con estrema cautela. E Marco Sesia, che voleva “migliorare il migliorabile”, ci è riuscito: c’è sicuramente molto del suo all’interno della promozione in Serie C del Vado. Evento che, oltre ad attirare la visibilità nazionale sul club rossoblù, ha attirato le attenzioni verso il tecnico.

Diverse società, infatti, si sono interessate a Sesia in questo periodo. Sirene particolari riguardano l’Alessandria: i grigi lo avrebbero sondato per affidargli la guida della squadra in Serie D. Ma in calendario è già fissato un incontro tra il mister piemontese e il Vado per discutere di un futuro ancora insieme, questa volta nei professionisti. Tra le parti c’è molto rispetto visto il percorso fatto insieme.

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