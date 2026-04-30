Adunata degli Alpini e chiusure, deroghe per villa Pallavicini, Castello d’Albertis e per le sedi del Deledda

Genova. In previsione della 97esima Adunata nazionale Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato oggi una nuova ordinanza che recepisce le indicazioni emerse durante l’ultima riunione del Coc. Il Centro operativo comunale ha esaminato alcune motivate richieste di deroga all’ordinanza che prevede la chiusura, durante i giorni dell’adunata, di tutti i parchi pubblici e le scuole di ogni ordine e grado, stabilendo di procedere alla modifica e integrazione dell’ordinanza.

Per quanto attiene alla chiusura di Parchi, Ville e giardini comunali, viene stabilita la possibilità di apertura del parco di Villa Pallavicini durante le giornate dell’adunata, da parte del soggetto gestore (Coop. L’Arco di Giano) che si impegna a garantire un accesso controllato e limitato al parco, attraverso il sistema di bigliettazione, impedendo afflussi incontrollati, ad assicurare la presenza di personale addetto alla vigilanza ed al controllo degli spazi del Parco durante l’intero periodo di apertura, provvedere a proprie cure e spese al ripristino di qualsiasi danno eventualmente arrecato al parco, alla vegetazione, ai manufatti ed alle strutture presenti nell’area.

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