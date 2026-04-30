Al via Atri Fioriti, profumi e colori di Sarzana nel fine settimana

Al via la XXVII edizione di Atri Fioriti a Sarzana, la manifestazione diffusa che trasforma gli atri dei palazzi storici in suggestive installazioni floreali e percorsi artistici, valorizzando l’identità urbana e l’attrattività della città. Nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco del comune di Sarzana Cristina Ponzanelli ha inaugurato l’evento alla presenza della coordinatrice Elisabetta Sacconi, del referente dell’area sindacale di Confcommercio La Spezia e del maestro profumiere Meo Fusciuni.

L’edizione 2026 si svolgerà dal 30 aprile fino al 3 maggio ed è realizzata con il contributo del maître parfumeur Meo Fusciuni attorno al tema “Il profumo dei sogni”. L’alchimia tra arte, profumo e natura prende forma in 15 installazioni che trasformano altrettante dimore storiche in spazi immersivi, dove architettura, fiori e fragranze si fondono in un’esperienza unica, sospesa tra realtà e immaginazione. “Atri Fioriti conferma la capacità di Sarzana di trasformare il centro storico in una bellezza diffusa e identitaria. – dichiara il sindaco del comune di Sarzana, Cristina Ponzanelli – Un progetto che unisce comunità, bellezza e valorizzazione del patrimonio. Questa edizione intreccia arte, saperi artigiani, profumi e memoria, anche nel ricordo di Giulia Coloru, e rafforza il ruolo della città come luogo di produzione culturale viva e condivisa.”

“Da anni collabora a questa manifestazione anche Confcommercio, di cui Giulia è stata anima – sottolinea l’assessore alla Cultura del comune di Sarzana, Giorgio Borrini – e anche questa edizione consentirà di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, aprendo gli atri pubblici e privati. La cultura apre spazi e connette persone, energie e bellezza, sempre di più. Grazie a chi ha lavorato tanto a questo progetto e crede sempre di più in questa città.” Quindici le dimore storiche che apriranno i loro portoni per ospitare la manifestazione. Quest’anno l’atrio di palazzo Brondi-Pini che affaccia su piazza Luni avrà come tema “Il Ricordo – Il profumo dell’erba appena tagliata in estate. Il profumo ci riporta indietro nel tempo. Il ricordo indelebile della vita. Il ricordo indelebile di Giulia” e sarà dedicato – come tutta l’edizione 2026 – alla giovane imprenditrice sarzanese Giulia Coloru scomparsa prematuramente pochi giorni fa.

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