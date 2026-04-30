Albenga punta sulla “movida sicura”: confronto tra Comune, locali e residenti in vista della stagione estiva

Albenga. Si è svolto ieri, mercoledì 28 aprile, l’incontro richiesto alcune settimane fa dal sindaco Riccardo Tomatis in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, con l’obiettivo di promuovere una “buona movida” nel rispetto delle regole, dell’ordine pubblico e della quiete dei residenti.

All’incontro hanno partecipato i gestori e i responsabili della sicurezza dei locali notturni Le Vele ed Essaouira, una delegazione dei residenti della zona di Vadino, il sindaco, alcuni componenti della Giunta comunale e il comandante della Polizia Locale di Albenga Andrea Spanu.

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