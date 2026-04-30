Allergia primaverili: Synlab porta al centro medico Olos di Savona un incontro gratuito per imparare a riconoscerle e curarle

Savona. SYNLAB, azienda leader in Italia nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, dopo aver annunciato l’acquisizione del Centro Medico Olos, storica realtà presente a Savona con due strutture specializzate in servizi ambulatoriali e riabilitativi, diagnostica per immagini e analisi mediche, prosegue il proprio percorso sul territorio con l’organizzazione di incontri gratuiti dedicati alla prevenzione e alla salute.

Con l’arrivo della primavera tornano anche le allergie stagionali, un disturbo sempre più diffuso che incide sulla qualità della vita di adulti e bambini. Per offrire informazioni corrette e strumenti utili alla diagnosi e alla cura, SYNLAB organizza a Savona un incontro aperto al pubblico dal titolo: “Allergie Primaverili: dall’aria alla tavola. Come riconoscerle e curarle”

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