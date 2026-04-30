Architetta, docente e pittrice: Maristella Storti premiata alla Biennale di Sondrio

La santostefanese Maristella Storti, architetta e insegnante all’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, ha conquistato il primo premio della sezione Arte della seconda edizione della Biennale di Sondrio. Su 1.500 artisti, italiani e stranieri, che avevano risposto al bando la scorsa estate, la commissione giudicatrice aveva selezionato in autunno i trecento finalisti ammessi all’esposizione nelle diverse sedi della manifestazione, in programma a Sondrio dal 28 febbraio al 18 aprile 2026.

Maristella Storti ha partecipato con l’opera Il Risveglio, presentata nella rassegna ospitata al Castello Masegra e nella serata conclusiva ha ricevuto il premio della giuria tecnica durante la cerimonia finale della Biennale di Sondrio, dedicata ad arte, letteratura e teatro, svoltasi al Teatro Sociale cittadino. Un riconoscimento che conferma il ritorno sulla scena artistica dell’autrice. Dal 2022, infatti, Storti è entrata in circuiti espositivi di rilievo internazionale grazie all’interesse dello storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, che ha inserito alcune sue opere nelle mostre collaterali alla Biennale di Venezia presso la Venice Art Gallery.

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