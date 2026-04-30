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Calcio/ Genoa, De Rossi: “A Bergamo per fare punti anche con la salvezza già raggiunta”

Calcio/ Genoa, De Rossi: “A Bergamo per fare punti anche con la salvezza già raggiunta”

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Il Genoa si prepara alla trasferta di Bergamo con l’obiettivo di muovere la classifica, nonostante la permanenza in categoria sia già stata conquistata da un paio di settimane. A presentare la sfida contro l’Atalanta è l’allenatore rossoblu Daniele De Rossi, intervenuto a 2 giorni dal match.

Il tecnico guarda alla gara senza cali di tensione: “A Bergamo per fare punti anche se la salvezza è stata raggiunta un paio di settimane fa”. Nella sua analisi pesa anche il precedente dell’andata, quando la sua squadra uscì sconfitta nel recupero dopo aver giocato a lungo in inferiorità numerica per l’espulsione di Leali: “Ricordo ancora quella giornata, ai miei ragazzi avevo detto che se avessero giocato così si sarebbero salvati”.

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