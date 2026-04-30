Calcio/ Genoa, De Rossi: “A Bergamo per fare punti anche con la salvezza già raggiunta”

Il Genoa si prepara alla trasferta di Bergamo con l’obiettivo di muovere la classifica, nonostante la permanenza in categoria sia già stata conquistata da un paio di settimane. A presentare la sfida contro l’Atalanta è l’allenatore rossoblu Daniele De Rossi, intervenuto a 2 giorni dal match.

Il tecnico guarda alla gara senza cali di tensione: “A Bergamo per fare punti anche se la salvezza è stata raggiunta un paio di settimane fa”. Nella sua analisi pesa anche il precedente dell’andata, quando la sua squadra uscì sconfitta nel recupero dopo aver giocato a lungo in inferiorità numerica per l’espulsione di Leali: “Ricordo ancora quella giornata, ai miei ragazzi avevo detto che se avessero giocato così si sarebbero salvati”.

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