C’è Giancane al Museo della Resistenza: musica, cena sociale e impegno nella rassegna “per chi non si rassegna”

Torna con un nuovo appuntamento la rassegna “per chi non si rassegna 2025/26”, promossa da Archivi della Resistenza, che sabato 2 maggio farà tappa al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo con un ospite molto atteso: Giancane. Una serata pensata come momento di incontro e condivisione, tra musica dal vivo, convivialità e attenzione ai temi culturali e sociali. Il programma si aprirà alle 19 con un “aperitivo resistente” insieme ai musicisti, seguito alle 20 dalla cena sociale, proposta con un menù speciale ispirato alle canzoni dell’artista. Il costo è di 25 euro (20 euro per studenti e lavoratori precari), comprensivo dell’intera esperienza. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 3290099418. Alle 22 spazio alla musica con il concerto “Ansia per duo (acustico)”, in cui Giancane salirà sul palco insieme ad Alessio Lucchesi, dando vita a una versione più intima e diretta del suo repertorio. L’ingresso al live sarà libero.

Cantautore dallo stile ironico e tagliente, Giancane ha conquistato negli anni un ampio pubblico grazie a brani che mescolano folk e rock con uno sguardo disincantato sulla quotidianità, oltre alle collaborazioni con Zerocalcare per le colonne sonore delle sue serie animate. Non è la prima volta che l’artista incrocia il percorso degli Archivi della Resistenza: negli anni si è consolidato un legame, testimoniato anche dalla sua presenza al festival Fino al cuore della rivolta, dove è diventato tradizionale il concerto di Ferragosto. Proprio in vista della ventiduesima edizione del festival, in programma tra aprile e agosto 2026, è attivo un crowdfunding per sostenere l’iniziativa e contribuire alla sua realizzazione. Un’occasione in più per rafforzare una rete culturale che continua a unire memoria, arte e partecipazione.

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