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Chiavari: “Se l’utilizzo delle aree aree demaniali concilia il sonno”

Chiavari: “Se l’utilizzo delle aree aree demaniali concilia il sonno”

Giovanni Giardini

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con Me”

Non illustro quanto ho espresso ieri sera in Consiglio Comunale in merito al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime comunali e tantomeno sulle difese a mare in quanto sarei ripetitivo.
È  da tanto tempo, ormai che spiego, illustro con carte alla mano quello che si è  verificato e, si verificherà per gli anni futuri sulle nostre spiagge.
Purtroppo la Dott. Ferrara, in evidente difficoltà,  non è  riuscita a chiarire i dubbi, le criticità sul demanio che sono materia del suo Assessorato.
Mi limito a dire come questa minoranza cerca di opporsi a palesi incongruenze, discute e cerca di chiarire (studiando i temi),  mentre bisogna stare zitti e prendere esempio dal Consigliere di Maggioranza che durante il Consiglio Comunale dorme sonni profondi! E…. non  disturbare il conducente al volante.

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