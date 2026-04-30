Collegamento tra nuovo ponte e viabilità santostefanese, via libera in Provincia al passaggio all’ente di tratti delle vie Arenelle e Togliatti

Nella seduta odierna il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità uno schema d’atto tra Provincia e Comune di Santo Stefano Magra per il passaggio all’ente provinciale di tratti delle vie Arenelle e Togliatti e per la realizzazione di opere di collegamento del nuovo ponte sul Magra – che collega Santo Stefano con Ceparana – con la viabilità locale santostefanese. I tratti interessati sono Via Togliatti dal raccordo autostradale fino all’intersezione con Via Arenelle (subito dopo il ponte sull’autostrada), per un totale di circa un chilometro; e Via Arenelle dalla intersezione con Via Togliatti sino al nuovo ponte sul Magra, per un totale di circa 500 metri. Resta escluso il citato ponte di sovrappasso dell’autostrada A15, “con riferimento al quale il Comune ha obblighi gestionali e manutentivi nei confronti della stessa Soc. Salt”, si riferisce nel pronunciamento odierno. Il quale, oltre ad approvare lo schema d’atto, ha deliberato “di autorizzare fin d’ora la successiva iscrizione al demanio stradale provinciale” dei tratti di Via Arenelle e Via Togliatti considerati.

L’atto consiliare richiama la sottoscrizione, avvenuta nei mesi scorsi tra Provincia, Regione Liguria e Società di progetto Concessioni del Tirreno S.p.A., della convenzione “finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi della successiva tratta dal sopra citato ponte Ceparana per l’interconnessione con la viabilità locale”. Interventi riguardanti, lato Ceparana, il collegamento tra il nuovo ponte lato e la rotatoria di intersezione tra SP 13 bis e S.S. 330 in prossimità del nuovo casello autostradale; lato Santo Stefano di Magra, il collegamento tra il nuovo ponte lato e l’area industriale-artigianale che sorge in prossimità del raccordo autostradale. Nella convenzione, si legge ancora in delibera, “è stata riconosciuta la rilevanza strategica dei collegamenti per lo sviluppo sociale ed economico del territorio quale implementazione della mobilità locale, opera di adduzione della rete autostradale” e, prosegue il documento, per la realizzazione dei menzionati interventi è stata stimata una spesa di complessivi circa 34,7 milioni di euro “e la Società di progetto Concessioni del Tirreno S.p.A. si è impegnata a garantire (Art. 4) il finanziamento di detta spesa”, con la Provincia della Spezia che “è stata individuata quale soggetto beneficiario ed attuatore degli interventi”. La delibera prosegue riferendo che “come specificato negli incontri con il Comune di Santo Stefano Magra propedeutici alla redazione dello schema di atto”, il prefigurato intervento di collegamento tra ponte e area industriale-artigianale “trova riferimento unitario in un asse viario di interconnessione tra il nuovo ponte e la viabilità locale, per una lunghezza complessiva di circa ml 1.540”, costituito appunto dai tratti sopra descritti delle vie Togliatti e Arenelle, attualmente di competenza comunale. Nella deliberazione viene quindi preso atto del fatto che “data la rilevanza funzionale dell’intervento di collegamento e la valenza strategica della viabilità comunale interessata, la stessa possa essere considerata di livello sovracomunale e dunque possa essere dismessa dal demanio comunale ed acquisita al demanio provinciale, ed essere conseguentemente classificata come strada provinciale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com