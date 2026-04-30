Dal gol salvezza in B di Reca a quello in A di Gyasi: Venezia al Picco per la ventesima volta nella storia

Uno Spezia-Venezia decisivo per la lotta per salvarsi e per quella per andare in Serie A, proprio come nel campionato di due anni fa. Quello del 10 maggio 2024, che sancì la permanenza in categoria dello Spezia di Luca D’Angelo dopo una grande rimonta, è l’ultimissimo incrocio di una storia che dura da quasi cento anni e che vedrà i lagunari tornare al Picco per la diciannovesima volta nella propria storia (venti incroci totali in casa dello Spezia, ma con il match di Coppa Italia sempre in quella stagione disputato a Cesena, ndr).

In quella serata della prima metà di maggio, ultima giornata di campionato, i parametri non erano poi così diversi da quelli attuali. Con una sconfitta, lo Spezia avrebbe rischiato la retrocessione in Serie C, anche se legata ai risultati di Ascoli, Bari e Ternana, mentre con un successo i veneti sarebbero stati matematicamente promossi, a discapito del Como. In un Picco ribollente, con 10.273 spettatori sugli spalti, lo Spezia raggiunse i 44 punti che diedero la matematica certezza di rimanere in B con una rimonta storica: vantaggio di Idzes, gol di Pio Esposito (solo il terzo in quella stagione) e sigillo finale di Arkadiusz Reca, che fece esplodere lo stadio, poi in campo al triplice fischio per la festa. L’impossibile diventato possibile, ciò che si chiede anche allo Spezia di oggi, in uno scenario simile ma ben più complicato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com