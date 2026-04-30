Dazi, guerre e controllo dei mari: la geopolitica entra nelle imprese. Incontro con Dario Fabbri a Savona

Savona. Dazi come strumenti di potere, guerre che si vincono (o si perdono) nella dimensione politica e antropologica, controllo delle rotte marittime come leva decisiva degli equilibri globali. Non più temi da analisti o diplomazie, ma variabili sempre più concrete per chi fa impresa.

Si è chiuso con una partecipazione ampia e qualificata – sala gremita e carica di aspettative – l’ultimo incontro di NEXT – L’industria che guarda oltre, la rassegna promossa dall’Unione Industriali della Provincia di Savona, che ha accompagnato imprenditori, managers e amministratori in un percorso di lettura dei grandi cambiamenti globali.

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