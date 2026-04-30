Eccellenza agraria: il Parentucelli Arzelà brilla al concorso nazionale di potatura dell’olivo

Il talento e la preparazione dell’indirizzo agrario dell’Istituto Superiore Parentucelli Arzelà si sono messi in evidenza al V Concorso Nazionale di Potatura dell’Olivo a vaso policonico tra Istituti Agrari, andato in scena a metà aprile nelle Marche, confermando la qualità del percorso formativo della scuola sarzanese. A rappresentare l’istituto sono stati gli studenti Sara Rossi, Gioacchino Vietina e Gabriele Giannarelli, tutti della classe 4F, accompagnati dal professor Davide Giovanelli. La delegazione del Parentucelli Arzelà ha preso parte a una competizione di alto profilo tecnico che ha riunito 29 scuole provenienti da tutta Italia, isole comprese, in un confronto nazionale particolarmente qualificato.

L’evento, organizzato dall’Istituto Agrario Cuppari Salvati, in provincia di Ancona, ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e confronto sul campo, permettendo agli studenti di misurarsi con prove pratiche legate alla potatura dell’olivo secondo il metodo del vaso policonico, sistema che prevede una chioma aperta e ben arieggiata con più branche principali, studiato per favorire la produzione del frutto, la salute della pianta e facilitare raccolta e manutenzione. A conquistare il titolo della quinta edizione del Campionato Studenti di Potatura dell’Olivo allevato a Vaso Policonico “Forbici d’Oro” è stato Lorenzo Marini dell’IIS Garibaldi di Macerata. Per i ragazzi del Parentucelli Arzelà è arrivata comunque una ottima classificazione finale, risultato che premia l’impegno, la preparazione e la passione dimostrati durante la gara. Un piazzamento di rilievo che dà ulteriore valore al lavoro svolto quotidianamente nei laboratori e nelle attività pratiche dell’indirizzo agrario.

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