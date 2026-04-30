Finale, ufficiale la conferma di mister Diego Alessi: “Gettiamo le basi per un fare un campionato ancora più importante”

Dopo quella di Belvedere, il Finale ha annunciato la riconferma di Diego Alessi che guiderà per il secondo anno la Prima Squadra.

Progetto biennale e continuità per il mister che si dice contento di proseguire la propria avventura in giallorossoblu: “Sono stato molto bene -racconta- sono contento, quando sono venuto l’anno scorso l’idea era sicuramente di stare più anni, e questo stiamo facendo insieme alla società. Credo che abbiamo già gettato delle buone basi quest’anno, abbiamo riportato il Finale a stare tranquillo sul finale di stagione, con largo anticipo. Adesso insieme alla Società e al direttore Belvedere bisogna gettare le fondamenta per fare un campionato sicuramente più importante.”

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