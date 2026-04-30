Fine settimana di Sarzana con “Oysteria” e i suoi ospiti

Sarzana si prepara ad accogliere la terza edizione di “Oysteria – Ostriche, Champagne & Food” in programma il 2 e 3 maggio in piazza Matteotti. Un appuntamento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio riconoscibile nel calendario cittadino, unendo gastronomia, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali, con particolare attenzione al legame tra mare e territorio. La manifestazione si svolgerà sabato 2 maggio dalle 18 alle 23 e domenica 3 maggio dalle 17 alle 21, trasformando il centro storico in uno spazio dedicato al gusto e alla socialità. Protagoniste assolute saranno le ostriche, affiancate da champagne e da un’offerta food pensata per accompagnare il pubblico in un percorso tra sapori e abbinamenti.

Non si tratta però di un prodotto qualsiasi: le ostriche proposte durante Oysteria arrivano direttamente dal Golfo della Spezia, tra il Parco Marino delle Cinque Terre e il Parco di Montemarcello-Magra, e sono allevate dai Mitilicoltori Spezzini. Un ciclo produttivo che richiede tempo e attenzione, con una crescita di 12-14 mesi e un affinamento manuale prima di arrivare al consumo, e che restituisce un gusto deciso e mediterraneo, caratterizzato da una persistenza che riflette la qualità delle acque locali. Anche la tipica colorazione verde smeraldo rappresenta un segno distintivo di questo mare.

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