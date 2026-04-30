Ginnastica ritmica, Alassio in vetrina alle finali nazionali a Lignano Sabbiadoro

Trasferta a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, per il team della ASD Move Up Alassio in occasione delle finali nazionali di ginnastica ritmica.

Le giovani atlete e le loro accompagnatrici, nella trasferta nel Nord Est italiano, hanno promosso la destinazione turistica di Alassio portando con sé le cartine dei sentieri e altri materiali dedicati al territorio. Settanta le squadre provenienti da tutta Italia che hanno partecipato all’evento dedicato alla ginnastica ritmica, nel corso del quale è stato distribuito tutto il materiale pubblicitario.

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