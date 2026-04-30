“Il sole sulla pelle”, il Cineclub Lunigiana ospita l’autore del documentario sulla strage di Viareggio

Giovedì 7 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Tobagi di Aulla, il Cineclub Lunigiana propone un nuovo appuntamento del Salotto Cinematografico, ospitando il regista Massimo Bondielli per la presentazione del documentario Il sole sulla pelle. Alla serata sarà presente anche il coautore e produttore Gino Martella, insieme ad alcuni familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, protagonisti diretti di una vicenda che ha profondamente segnato la memoria collettiva del Paese.

Il documentario ripercorre i tragici eventi del 29 giugno 2009, quando un treno carico di Gpl deragliò nella stazione di Viareggio causando un’esplosione che provocò la morte di 32 persone. Al centro del racconto la storia di Marco Piagentini, sopravvissuto alla tragedia dopo aver riportato gravissime ustioni e aver perso gran parte della sua famiglia, e il suo percorso di ritorno alla vita tra dolore, memoria e ricerca di verità e giustizia.

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