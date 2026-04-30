Ipotesi termovalorizzatore in area ex Colisa, prime barricate in Valpolcevera (e non solo da sinistra)

Genova. Come prevedibile ha già sollevato un coro di proteste (e non solo nel centrosinistra) l’ipotesi rivelata da Genova24 di costruire un termovalorizzatore nell’area ex Colisa in Valpolcevera, a poche centinaia di metri dal ponte San Giorgio e dalle case di Coronata e Borzoli. Un’idea che sarebbe già al vaglio di alcune aziende e che gode in particolare dell’appoggio del presidente ligure Marco Bucci dopo l’esclusione di Scarpino per ragioni idrogeologiche.

Dal punto di vista tecnico emergono dubbi sulla possibilità che quel versante possa accogliere un impianto delle dimensioni prescritte dal bando regionale (160-220mila tonnellate all’anno) a meno di non realizzare imponenti lavori di sbancamento della collina. Dubbi che circolano soprattutto a Palazzo Tursi, mentre in Regione le valutazioni sarebbero differenti. In ogni caso nulla è ancora deciso e la procedura rivolta alle aziende per il project financing è aperta fino al 30 giugno: ci sono ancora due mesi per raccogliere proposte.

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