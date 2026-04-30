Levanto, la lista “Levanto Progetto Comune” presenta il programma: Acerbi punta su lavoro, giovani e rilancio del territorio

In vista della tornata amministrativa del 24 e 25 maggio, domenica prossima alle 17.30 in Piazza del Popolo alla Loggia presentazione del programma di sviluppo per i prossimi cinque anni per Levanto e i suoi abitanti. E’ venuto il tempo di farsi conoscere per la lista civica “Levanto Progetto Comune” che appoggia la candidatura di Giambattista Acerbi a sindaco della cittadina rivierasca. “Avremo modo di dettagliare concretamente il nostro pensiero su come si deve amministrare un territorio ed una comunità pensando esclusivamente al bene comune – spiegano i promotori -. Sarà il punto di partenza di un lavoro che durerà 5 anni con l’obiettivo di pianificare lo sviluppo a lungo termine per Levanto portando nuovamente il nostro territorio dove merita e concretizzando opportunità di crescita e lavoro che rendano attrattivo e possibile vivere e lavorare a Levanto. Assistiamo ad una progressiva riduzione dei residenti per la quale è necessario porre veloce rimedio e, l’unico modo, è quello di garantire concrete opportunità lavorative ed abitative ai giovani affinché non siano costretti ad emigrare per trovare una occupazione stabile”.

E ancora: “Il turismo sarà leva principale di questo sviluppo insieme alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e unitamente alpotenziamento dei servizi socio sanitari, a partire da un recupero efficace ed efficiente dell’Ospedale San Nicolò di Levanto e di tutti i servizi annessi. L’attenzione alle persone e alla qualità della vita sarà il filo conduttore di tutte le attività e progetti che verranno messi in atto per il rilancio di Levanto. Verranno valorizzate e rafforzate le attività delle Associazioni di volontariato operanti nella nostra Comunità attraverso un piano di sostegno economico, condiviso e pluriennale e verranno migliorati tutti i servizi oggi presenti per i residenti nelle aree nautiche senza alcun aumento delle tariffe. Abbiamo idee e progetti per nuovi impianti sportivi per garantire ai giovani, e non solo, la pratica multidisciplinare degli sport a livello comprensoriale. Abbiamo in mente una rinnovata attenzione al patrimonio pubblico, al decoro urbano, ai servizi di trasporto pubblico ed a tutto quello che serve per rendere Levanto sempre più vivibile”. Particolare attenzione sarà dedicata alla fascia “senile” della popolazione (oltre i 65 anni e oggi pari al 30% dei residenti) “con progetti mirati di invecchiamento attivo, assistenza domiciliare, prevenzione e contrasto truffe, in collaborazione con le associazioni sul territorio e con l’aiuto di professionisti del settore”.

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