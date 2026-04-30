Lunedì aprono i battenti le case di comunità di Aulla e Pontremoli

La Società della salute della Lunigiana comunica che da lunedì 4 maggio apriranno le porte delle case della comunità di Pontremoli e Aulla. “Si tratta di strutture sanitarie nuove dal punto di vista funzionale che rivestiranno un ruolo intermedio tra gli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e l’ospedale – si legge in una nota della Sds della Lunigiana -, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’assistenza di base complementare a quella che già ricevono dai propri medici e pediatri, assicurando così una vera continuità dell’assistenza quando gli ambulatori di questi ultimi non sono aperti, anche in orari diurni. Consentiranno inoltre di ridurre il ricorso improprio al Pronto soccorso per problemi di salute non realmente urgenti, con l’obiettivo di ridurne il sovraffollamento. Saranno il punto unico di accesso per attività di prevenzione, cura e riabilitazione, soprattutto per i cittadini fragili per malattia o condizione sociale o affetti da malattie croniche, diventando così il centro in cui si organizzano tutti i servizi che già ora le Asl garantiscono.

La casa della comunità di Pontremoli (spoke), sita in via Mazzini, accoglierà il Punto prelievi, il Consultorio, alcuni ambulatori specialisti come Cardiologia, Pneumologia, Diabetologia, Geriatria, gli ambulatori di Medicina generale e da metà maggio anche l’ambulatorio di Ortopedia e lo psicologo di Neuropsichiatria infantile.

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