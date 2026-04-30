New Basket ABC Ponente, si ferma l’avventura dell’Under 15 Eccellenza

Si interrompe a Crema un meraviglioso viaggio iniziato a fine agosto con gli spareggi per entrare in Eccellenza, proseguito con l’ingresso tra le migliori otto del Piemonte superando un girone proibitivo, continuato con l’accesso alla Final Four dove sia in semifinale con Derthona che nella finalina con Casale i ponentini vincono una partita a testa ma perdono per differenza canestri.

Dichiarano i dirigenti alassini: “Lo spareggio per entrare ai concentramenti tra le trentadue migliori squadre in Italia sapevamo essere una missione quasi impossibile perché Raggiosolaris Faenza è una gran bella squadra ma per 18 minuti siamo stati in partita alla grande poi, prima dell’intervallo lungo, subiamo un parziale dovuto alla grande intensità e precisione della squadra emiliana. Nei due restanti quarti non molliamo ma Faenza si dimostra compagine di gran valore e vince meritatamente”.

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