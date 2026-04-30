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Rifiuti, l’Associazione Diritti, cultura e sviluppo a Sea-s: “Sistema che non risponde ai bisogni reali”

Rifiuti, l’Associazione Diritti, cultura e sviluppo a Sea-s: “Sistema che non risponde ai bisogni reali”

Rifiuti Savona porta porta bidoni differenziata

Savona. “Un numero importante di cittadini non si sente rispettato dalle azioni portate avanti nei mesi dall’azienda dei rifiuti SEA-S e dall’amministrazione comunale. Nel dibattito pubblico abbiamo assistito più volte a tentativi di minimizzare il malcontento, accompagnati da narrazioni che attribuiscono le responsabilità del degrado urbano ai cittadini, ad esempio a chi non avrebbe ritirato il kit per la raccolta differenziata, per poi risultare nei sistemi e ricevere le scuse per errori tecnici non imputabili all’utente”. Così Alice Greta Marino, presidente dell’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo replica alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Sea-s.

“Oggi si insiste sul rispetto rigoroso di giorni e orari di conferimento – continua – come condizione per il decoro urbano. Ma i cittadini continuano a chiedersi: come si può pretendere l’applicazione di regole così rigide solo in alcune zone della città, mentre il centro ottocentesco ne resta sollevato? È stato dimostrato più volte che tali modalità risultano difficili, per alcuni impraticabili, Savona presenta caratteristiche specifiche, tra cui un elevato numero di seconde case e una necessità concreta di conferire i rifiuti anche al di fuori di schemi rigidi. Ignorare questa realtà significa continuare a proporre un sistema che non risponde ai bisogni reali. Il piano di raccolta ormai noto, è stato più volte modificato, senza però risolvere le criticità principali”.

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