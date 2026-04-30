Rifiuti, l’Associazione Diritti, cultura e sviluppo a Sea-s: “Sistema che non risponde ai bisogni reali”

Savona. “Un numero importante di cittadini non si sente rispettato dalle azioni portate avanti nei mesi dall’azienda dei rifiuti SEA-S e dall’amministrazione comunale. Nel dibattito pubblico abbiamo assistito più volte a tentativi di minimizzare il malcontento, accompagnati da narrazioni che attribuiscono le responsabilità del degrado urbano ai cittadini, ad esempio a chi non avrebbe ritirato il kit per la raccolta differenziata, per poi risultare nei sistemi e ricevere le scuse per errori tecnici non imputabili all’utente”. Così Alice Greta Marino, presidente dell’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo replica alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Sea-s.

“Oggi si insiste sul rispetto rigoroso di giorni e orari di conferimento – continua – come condizione per il decoro urbano. Ma i cittadini continuano a chiedersi: come si può pretendere l’applicazione di regole così rigide solo in alcune zone della città, mentre il centro ottocentesco ne resta sollevato? È stato dimostrato più volte che tali modalità risultano difficili, per alcuni impraticabili, Savona presenta caratteristiche specifiche, tra cui un elevato numero di seconde case e una necessità concreta di conferire i rifiuti anche al di fuori di schemi rigidi. Ignorare questa realtà significa continuare a proporre un sistema che non risponde ai bisogni reali. Il piano di raccolta ormai noto, è stato più volte modificato, senza però risolvere le criticità principali”.

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