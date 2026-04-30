Righi, via Carso riaperta al traffico: messi in sicurezza e potati gli alberi danneggiati

Genova. Era stata chiusa al traffico veicolare e pedonale lo scorso 6 novembre a causa di alcune criticità riscontrate sulla tenuta statica delle alberature storiche della zona causate dai lavori di installazione di una nuova centralina elettrica ad uso del ristorante Montallegro. Oggi, a quasi sei mesi dal provvedimenti, e dopo un intervento di messa in sicurezza, la parte terminale di via Carso è stata riaperta.

Una buona notizia per tutti: per i residenti della zona, che potranno tornare a percorrere la strada per tornare a casa senza disagi, per il trasporto pubblico, che vedrà ripristinata la storica linea, e per i tanti frequentatori del righi, che da mesi vedevano il tracciato delle antiche mura interrotto dai nastri bianco-rosso. Il provvedimento di riapertura è arrivato questo pomeriggio a seguito dell’ultimazione della messa in sicurezza della zona, eseguita a carico della ditta responsabile del danno: due alberi sono stati tagliati, mentre gli altri 6 considerati a rischio sono stati potati e assicurati con rinforzi e tiranti.

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