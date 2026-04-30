Sanità, l’allarme del Pd ligure: “Dalla guerra conseguenze gravi per farmaci e diagnostica”

Genova. “La gravissima situazione internazionale ha conseguenze pesanti anche per farmaci e diagnostica, pure in Liguria. Un’ulteriore conseguenza drammatica della guerra illegale scatenata da Trump e Netanyahu in Medio Oriente, di cui si parla ancora troppo poco, è l’effetto potenzialmente catastrofico sul mercato mondiale dei farmaci e dell’elio per la diagnostica”.

L’allarme arriva dal segretario del Pd Liguria Davide Natale e dalle responsabili sanità, Katia Piccardo, e Esteri, Margherita Mereto, che denunciano il blocco di sostanze indispensabili per la produzione di paracetamolo, antibiotici, antidiabetici e farmaci oncologici.

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