Sanità, oltre 130 milioni di disavanzo in Liguria. PD all’attacco: “E’ il fallimento della giunta Bucci”

Liguria. Ammonta a 130,6 milioni di euro il disavanzo della sanità regionale ligure nel 2025. È quanto emerge da una delibera approvata oggi dalla giunta Bucci che destina 119,9 milioni alla copertura delle perdite così come rideterminate dall’ultimo tavolo di monitoraggio. I restanti 10,7 milioni erano stati già trovati con altri provvedimenti.

Praticamente tutte le aziende risultano in perdita: in particolare quelle incorporate nell’Ats Liguria risultano sotto di 104,8 milioni, il Gaslini di 18 milioni, il Galliera di 7,8 milioni. Dalla delibera è esclusa la nuova Azienda ospedaliera metropolitana (Aom) che ha riunito sotto una sola gestione il San Martino e il Villa Scassi (il Galliera opera in convenzione).

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