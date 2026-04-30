‘Santa’: balneazione e diporto, il Circomare aggiorna le regole

Dal Circomare di Santa Margherita Ligure che ha competenza da Portofino a Moneglia

La Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha emanato la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 n. 53/2026 e il nuovo Regolamento delle attività ludicodiportistiche n. 54/2026 a firma del Capo del Circondario Marittimo Tenente di Vascello (CP) Donato Florio. Due provvedimenti organici che disciplinano la sicurezza della balneazione e delle attività ricreative in mare lungo tutto il litorale di giurisdizione da Portofino a Moneglia.

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