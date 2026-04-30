Scacchi, Spezia strappa la salvezza e mantiene la massima categoria

Salvezza all’ultimo respiro per l’Asd Spezia per gli Scacchi all’edizione 2026 del Master di scacchi, massima competizione scacchistica nazionale, tenutasi in questi giorni a Boario Terme, nel Bresciano, e conclusasi oggi; a misurarsi, le migliori 24 squadre tra le oltre mille distribuite sul territorio nazionale.

Ma andiamo al percorso della squadra spezzina. Dopo un’altalena di risultati nella prima fase e la sconfitta al primo turno dei play-out, la compagine ligure si è giocata oggi il tutto per tutto nello scontro “dentro o fuori” dell’ultimo turno. Avversario il CPS Master di Palermo, già battuto nella fase “svizzera”. Un confronto che ha avuto l’equilibrio quale protagonista assoluto: dopo quattro patte veloci nelle sfide a tempo regolamentare, Spezia è andata agli spareggi “Rapid”, che sono terminati anch’essi 2-2. Spazio quindi alle “Blitz” (3’+2”) dove, in un finale non adatto ai deboli di cuore, il gruppo spezzino è riuscito a prevalere: decisive le vittorie di Igor Efimov e Luca Ballotti. Spezia per gli Scacchi ha così conquistato il tanto sospirato mantenimento della massima categoria italiana. “Questa edizione è stata unanimemente riconosciuta dagli addetti ai lavori come la più impegnativa di sempre, caratterizzata dalla presenza di tutti i migliori maestri italiani e dall’innesto di campioni stranieri di altissimo livello”, sottolineano dal circolo spezzino, per il quale ora scocca il momento dei festeggiamenti.

Questi i componenti della squadra che ha strappato la conferma della massima categoria:

Maestro internazionale Spartaco Sarno (capitano)

Grande maestro Igor Efimov

Grande maestro Ante Saric

Maestro Luca Ballotti

Maestro Marco Scotto (riserva)

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