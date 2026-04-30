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Sport

Scacchi, Spezia strappa la salvezza e mantiene la massima categoria

Scacchi, Spezia strappa la salvezza e mantiene la massima categoria

Spezia per gli scacchi al Master

Salvezza all’ultimo respiro per l’Asd Spezia per gli Scacchi all’edizione 2026 del Master di scacchi, massima competizione scacchistica nazionale, tenutasi in questi giorni a Boario Terme, nel Bresciano, e conclusasi oggi; a misurarsi, le migliori 24 squadre tra le oltre mille distribuite sul territorio nazionale.
Ma andiamo al percorso della squadra spezzina. Dopo un’altalena di risultati nella prima fase e la sconfitta al primo turno dei play-out, la compagine ligure si è giocata oggi il tutto per tutto nello scontro “dentro o fuori” dell’ultimo turno. Avversario il CPS Master di Palermo, già battuto nella fase “svizzera”. Un confronto che ha avuto l’equilibrio quale protagonista assoluto: dopo quattro patte veloci nelle sfide a tempo regolamentare, Spezia è andata agli spareggi “Rapid”, che sono terminati anch’essi 2-2. Spazio quindi alle “Blitz” (3’+2”) dove, in un finale non adatto ai deboli di cuore, il gruppo spezzino è riuscito a prevalere: decisive le vittorie di Igor Efimov e Luca Ballotti. Spezia per gli Scacchi ha così conquistato il tanto sospirato mantenimento della massima categoria italiana. “Questa edizione è stata unanimemente riconosciuta dagli addetti ai lavori come la più impegnativa di sempre, caratterizzata dalla presenza di tutti i migliori maestri italiani e dall’innesto di campioni stranieri di altissimo livello”, sottolineano dal circolo spezzino, per il quale ora scocca il momento dei festeggiamenti.

Questi i componenti della squadra che ha strappato la conferma della massima categoria:
Maestro internazionale Spartaco Sarno (capitano)
Grande maestro Igor Efimov
Grande maestro Ante Saric
Maestro Luca Ballotti
Maestro Marco Scotto (riserva)

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