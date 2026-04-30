“Uniti dalla natura”, torna il Maggio dei Parchi. Escursioni, visite, incontri: il programma

È stato inaugurato oggi il Maggio dei Parchi 2026, appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. “Uniti dalla natura” il tema scelto per questa edizione da Europarc Federation. L’iniziativa si articolerà per tutto il mese di maggio e fino al 4 giugno, con un programma di appuntamenti su tutto il territorio regionale. QUA il calendario completo Parco per Parco.

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