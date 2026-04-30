Valorizzazione della spiaggia di Multedo, autorità portuale passa la palla al Comune

Genova. Spiaggia di Multedo, passeggiata di Voltri, Parco delle dune a Pra’, ex bar Libeccio a Pegli: sono alcuni dei temi affrontanti durante un confronto tra l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e il municipio Ponente su una serie di interventi e procedimenti relativi alle aree di interfaccia tra porto e città.

Per quanto riguarda la Spiaggia di Multedo, nell’ambito del progetto interr-reg Ammirare, è stato ribadito che l’iniziativa, finalizzata alla valorizzazione dell’habitat naturale alla foce del torrente Varenna, richiede una preventiva definizione da parte del Comune dell’area di effettivo interesse, propedeutica alla presentazione dell’istanza concessoria.

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