Vince Liguria contro Calenda: “Attacco a Bucci fatto alla Spezia è totalmente gratuito”

“Sorprendono non poco le parole del senatore Carlo Calenda, riferite al presidente Bucci, pronunciate oggi alla Spezia. Intanto perché chiunque conosca il presidente sa benissimo che è l’ultima persona a cui si possa dire che il potere dà alla testa, ma soprattutto non si capisce il motivo di questo attacco a freddo, totalmente gratuito. Probabilmente, parlando di altre figure politiche e in particolare dovendo esprimere le proprie perplessità sulla figura della sindaca di Genova Silvia Salis che punta a essere la leader del centrosinistra, il senatore ha sentito la necessità di usare un po’ di cerchiobottismo per criticare anche qualcuno nel centrodestra, scegliendo a caso Marco Bucci”. Così si sono espressi i consiglieri della lista civica Vince Liguria in difesa del presidente Bucci.
“Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la determinazione e la capacità di parlare un linguaggio che le persone capiscono come Silvia Salis, Azione potrebbe iniziare un dialogo col centrosinistra. Purtroppo questa cosa la vedo piuttosto lontana”. Ha detto poi nel pomeriggio il leader di Azione Carlo Calenda a Genova. “È un auspicio nel senso che noi non faremo mai parte di cose che producono primarie governate dai signori delle tessere. Se domani il centrosinistra avrà una botta di coraggio e proverà a investire su una figura nuova e dinamica, se Silvia Salis sarà la leader del centrosinistra, noi saremmo disponibili ad aprire un’interlocuzione”.