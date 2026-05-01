Aggressioni e intossicazioni etiliche, notte del Primo Maggio di interventi

Genova. Notte del Primo maggio movimentata in centro per i soccorritori delle ambulanze, intervenuti per soccorrere persone aggredite o intossicate dall’alcol.

Intorno a mezzanotte e mezza in piazza De Ferrari la Croce Bianca ha soccorso un ragazzo di vent’anni, italiano, che ha riferito di essere stato aggredito nei vicoli da cinque persone per motivi sconosciuti. È stato portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino con trauma facciale. La Polizia di Stato sta svolgendo accertamenti.

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