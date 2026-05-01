Calcio/ Samp salva, Entella ko a Bari: si gioca tutto contro la Carrarese

Sampdoria e Entella arrivano al penultimo turno di Serie B con obiettivi opposti ma ancora in bilico: i blucerchiati conquistano la salvezza grazie al successo sul Sudtirol, mentre i biancocelesti cadono a Bari e rimandano ogni verdetto all’ultima giornata.

A decidere la sfida contro il Sudtirol è Abildgaard, decisivo nello sfruttare una punizione battuta da Brunori e battere Adamonis per l’1-0. I blucerchiati sfiorano il raddoppio al 44’, quando Begic calcia addosso al portiere avversario e, sulla prosecuzione dell’azione, Brunori non riesce a trovare l’impatto. Si va al riposo con il minimo vantaggio.

» leggi tutto su www.levantenews.it