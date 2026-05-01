Camogli: “Stelle al Merito”, Mattarella premia l’ingegnere Attilio Dapelo

Questa mattina, 1° maggio Festa del Lavoro, nella suggestiva cornice della Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 26 nuovi “Maestri del Lavoro” liguri.
Tra i premiati l’ingegnere camogliese Attilio Dapelo, apprezzato dipendente della Fincantieri per cui ha svolto incarichi importanti in diverse sedi. Discendente da una nota famiglia di armatori camogliesi di velieri; il papà Francesco era stato anche un amministratore comunale.