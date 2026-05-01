D’Angelo e le residue speranze salvezza: “Vinciamo a Pescara e confidiamo che sugli altri campi tutti diano il massimo”

“Noi dovremo pensare alla nostra partita e cercare di vincerla, confidando che ogni partita sia giocata al massimo. Non ho dubbi a riguardo, il calcio per fortuna è cambiato e tutto cercano sempre il massimo del risultato”. Sintetico, Luca D’Angelo, che pensa già al prossimo turno di campionato. Lo Spezia chiude la sua Serie B a Pescara, dovendo vincere e sperando in un mancato punto del Bari sul campo del Catanzaro. Difficile, quasi impossibile, ma la matematica ancora non condanna lo Spezia dopo il 2-2 con il Venezia.

“Andremo ancora in ritiro a partire da martedì mattina”, prosegue il mister. “Dobbiamo crederci, due settimane fa avevamo detto che l’obiettivo era giocare a Pescara con ancora possibilità di salvarci. Avevamo un calendario durissimo, due delle cinque squadre più forti della B. Ci siamo riusciti, non sarà semplice nemmeno la gara di Pescara però dobbiamo provare a vincerla e vedremo che succederà sugli altri campi. Aquilani e Lombardo sono persone estremamente serie, sono sicuro che Catanzaro e Sampdoria giocheranno per il massimo risultato. Io farei così, ma comunque dobbiamo vincere noi la nostra e già fatichiamo a fare questo”.

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