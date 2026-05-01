Lavagna: chiarezza sulla piana dell’Entella, interrogazione di Forza Italia

Da Laura Corsi, Gruppo consiliare Forza Italia – Lavagna

È stata presentata dal mio gruppo una interpellanza sullo stato dell’arte dei lavori in corso sulla diga Perfigli e su progettualità future per la mitigazione del rischio idraulico nel tratto a monte del Ponte della Maddalenala, non essendo ancora concluse le opere sulla foce e non essendovi al momento attuale alcun accordo di programma dei Comuni interessati per opere a monte. Il Sindaco ha riferito in merito alla recente convocazione dei 12 Comuni presenti nel bacino dell’Entella da parte dell’Assessore regionale alla tutela del suolo e Protezione Civile Giampedrone. È stato riferito che Regione Liguria ha già previsto un nuovo studio idrogeologico del territorio per verificare le reali criticità e adottare un piano efficace di mitigazione del rischio idraulico . Cioè , al momento, siamo lontani da una soluzione.

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