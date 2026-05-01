Savonese. Proseguono la Festa della Torta Ligure e il Mercato Sapori di Liguria a Loano, ma arrivano anche tanti altri nuovi eventi per un weekend che si preannuncia ricchissimo di appuntamenti. Per gli amanti degli animali ad Alassio c’è la nuova edizione di Pet Lover, manifestazione interamente dedicata agli amici a quattrozampe. A Savona debutta il festival Zerodiciannove, mentre ad Albenga c’è la mostra d’arte “Illuminiamo Piazza Grande. Da non perdere a Pietra Ligure la Notte Fucsia e a Ceriale un nuovo appuntamento con il Mercato Riviera delle Palme. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi del fine settimana.
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Notte Fucsia a Pietra, “Alassio Pet Lover”, Mercato Riviera delle Palme a Ceriale e “Festival Zerodiciannove”: ecco cosa fare nel weekend