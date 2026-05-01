Osiglia meta sempre più apprezzata e ora riapre l’area camping che diventa un villaggio turistico

Osiglia. Un campeggio nuovo e un villaggio turistico con confortevoli casette in legno immerse nella natura per rifugiarsi in un’oasi verde che si affaccia sullo specchio d’acqua: Osiglia diventa sempre di più una meta ricercata da chi desidera trascorrere il tempo libero lontano dal traffico e in un luogo dove si possa praticare sport o semplicemente riposarsi sulle sponde del lago.

Sono in continuo aumento le prenotazioni per soggiornare nel piccolo paese dell’entroterra savonese, dove recentemente hanno aperto i battenti strutture ricettive e bed&breakfast, ed ora un’impresa tutta al femminile ha deciso di investire donando nuova vita all’area camping, chiusa da tempo, adeguandola alle esigenze di tendenza.

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