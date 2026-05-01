Portofino: barche all’ancora nell’Area marina; controlli della Guardia costiera

Disormeggiare la barca dal molo del porto e puntare ad ancorarla davanti alla costa, nei punti miglior o, come si dice oggi, iconici. Accade anche nell’Area Marina di Portofino, in particolare nel tratto occidentale compreso tra Punta Chiappa e l’Hotel Cenobio dei Dogi. Dentro o fuori i confini dell’Area Marina protetta? Entro o oltre i 150 metri prescritti da una vecchia ordinanza dell’ammiraglio Felice Angrisano?
Lo stabiliranno i controlli della Guardia Costiera, nell’immagine sembra vedere una boa che limita i confini dell’area Marina; in tal caso le imbarcazioni a motore sarebbero entrate entri confini ignorando il divieto.