Primo Maggio, Bucci: “Oggi riconosciamo il valore vero del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità”

Liguria. “Il Primo Maggio è il giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità e ne determina il futuro”. Con queste parole il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, celebra il Primo Maggio: festa dei lavoratori.

“La Liguria cresce grazie all’impegno quotidiano di migliaia di persone: nelle imprese, nei porti, nella sanità, nei servizi, nel turismo. È lì che si costruisce sviluppo, innovazione e qualità della vita. Un grazie sincero a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali – prosegue – spesso lontano dai riflettori ma sempre fondamentale. Non dimentichiamo chi un lavoro lo cerca: il nostro impegno è creare opportunità concrete, perché il lavoro è dignità, autonomia, futuro”.

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