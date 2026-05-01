Primo Maggio, il centro invaso dalle bandiere rosse del “corteo internazionalista”

Genova. È partito intorno alle 10 da piazza Caricamento il corteo del “Primo Maggio Internazionalista” di Lotta Comunista, con migliaia di bandiere rosse che hanno sventolato tra il Porto Antico e il centro città.

Militanti, sostenitori, simpatizzanti, studenti e tantissimi lavoratori stranieri hanno sfilato nel tradizionale corteo reggendo striscioni, agitando le bandiere e mostrando sul bavero coccarde rosse. Ad accompagnare il serpentone di persone la Filarmonica, sulle note dell’Internazionale e dei canti tradizionali delle lotte dei lavoratori.

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