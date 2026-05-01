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Primo Maggio, il centro invaso dalle bandiere rosse del “corteo internazionalista”

Primo Maggio, il centro invaso dalle bandiere rosse del “corteo internazionalista”

Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista

Genova. È partito intorno alle 10 da piazza Caricamento il corteo del “Primo Maggio Internazionalista” di Lotta Comunista, con migliaia di bandiere rosse che hanno sventolato tra il Porto Antico e il centro città.

Militanti, sostenitori, simpatizzanti, studenti e tantissimi lavoratori stranieri hanno sfilato nel tradizionale corteo reggendo striscioni, agitando le bandiere e mostrando sul bavero coccarde rosse. Ad accompagnare il serpentone di persone la Filarmonica, sulle note dell’Internazionale e dei canti tradizionali delle lotte dei lavoratori.

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