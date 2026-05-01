Rapallo: il Nut Piano Quartet porta Brahms alle Clarisse per il penultimo atto della stagione

Domenica 3 maggio alle 12:00, il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospiterà un nuovo appuntamento dei Concerti Aperitivo. Protagonisti, per la penultima volta in stagione, l’Evolution Classical Duo di Francesca Giordanino (violino) e Marco De Masi (violoncello) in questa occasione non da soli ma come Nut Piano Quartet, che prende il nome dalla dea egizia del cielo, insieme a Riccardo Memore alla viola e Clarissa Carafa al pianoforte.

Al centro del programma una grande pagina del repertorio cameristico: il Quartetto per pianoforte n. 1 in sol minore op. 25 di Johannes Brahms. Scritto nel 1861, è un’opera dal carattere fortemente romantico in cui l’intensità drammatica culmina nel celebre e infuocato finale “alla zingarese”, segnato da straordinaria energia e virtuosismo.

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