Recco: chiesa parrocchiale, una grande mostra di Carlo Guglieri

La chiesa parrocchiale di Recco dedicata ai Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono (recchese), colpita dai bombardamenti con i ruderi pericolanti, è stato uno dei primi edifici ad essere ricostruito a Recco grazie alla tenacia dell’allora parroco monsignor Giovanni Ferrari. Tra le iniziative per ricordare i 75 anni della consacrazione del tempio, abbellito dai preziosi mosaici dell’artista recchese Antonio Santagata, la mostra inaugurata ieri sera, allestita dallo storico Carlo Guglieri che ha raccolto preziose immagini che ripercorrono anche la ricostruzione del tempio. A presentare la mostra il sindaco Carlo Gandolfo, il parroco don Giuseppe Guastavino. Tra i presenti membri della maggioranza e don Pasquale Revello, per molti anni arciprete.

La mostra “Immagini e ricordi della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono”, curata da Carlo Guglieri, che raccoglie cartoline e fotografie tratte dagli archivi parrocchiali e di famiglie recchesi, a resterà aperta nei locali parrocchiali – Sala Flora dal 1° al 16 maggio, con orario 10–12 e 16 –18; domenica dalle ore 10 alle 12. Una mostra da visitare.

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