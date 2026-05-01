Sampdoria, Lombardo: “Felice come un bambino. Il futuro? Non spetta a me”

Genova. Le ovazioni del pubblico per Attilio Lombardo, un’emozione trattenuta a fatica nella conferenza stampa post partita e tutta la sincerità che lo ha sempre contraddistinto nel commentare la salvezza della Sampdoria conquistata con la vittoria sul Sudtirol: “Mi sento felice come un bambino, come può esserlo ogni singolo tifoso di questa squadra. Posso dire di aver portato a termine questa missione una giornata prima, sono ben felice per i ragazzi, che al di là di questa salvezza hanno tenuto la barra dritta anche nei momenti peggiori. Abbiamo sofferto tutti insieme, ora ci godiamo questa vittoria non facile e semplice, ma ce la godiamo fino in fondo”.

Di Abildgaard, autore del gol decisivo, aveva parlato ancora ieri, pungolandolo un po’: “È stato ancora un po’ pasticcione, ma ha fatto una delle partite migliori a centrocampo. Credo siano poi stati bravi tutti, alla fine. Non è stata una gara facile. Loro sono stati bravi ad aggrapparsi ai difensori, è stata lotta pura, intensa”.

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