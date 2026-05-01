Sampdoria, Tey: “Ribadisco impegno nel club. La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A”

Genova. Dopo le dimissioni di Matteo Manfredi, che hanno dato un nuovo assetto societario alla Sampdoria, Josep Tey ha ribadito il suo impegno per i colori blucerchiati. L’imprenditore di Singapore, primo azionista e proprietario della Sampdoria, ha voluto mandare una lettere ai tifosi blucerchiati per rassicurarli che non farà alcun passo indietro. L’impegno nel club non diminuirà ma anzi l’obiettivo è quello di costruire una squadra solida che ambirà al ritorno in Serie A.

“Desidero ringraziare i tifosi dell’UC Sampdoria per la passione, la fedeltà e la fiducia che hanno continuato a dimostrare e a riporre nel Club, soprattutto nei momenti più difficili. Il vostro sostegno costante incarna perfettamente l’anima blucerchiata e dà significato a tutto ciò che facciamo. Ribadisco il mio pieno impegno nei confronti dell’UC Sampdoria e di tutti i suoi tifosi. Credo profondamente in ciò che questo Club rappresenta: non soltanto una squadra dalla storia straordinaria e dall’identità unica, ma un simbolo di Genova e della sua gente”. Le prime parole della lunga lettera.

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