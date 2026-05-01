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Sampdoria, Tey: “Ribadisco impegno nel club. La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A”

Sampdoria, Tey: “Ribadisco impegno nel club. La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A”

joseph tey

Genova. Dopo le dimissioni di Matteo Manfredi, che hanno dato un nuovo assetto societario alla Sampdoria, Josep Tey ha ribadito il suo impegno per i colori blucerchiati. L’imprenditore di Singapore, primo azionista e proprietario della Sampdoria, ha voluto mandare una lettere ai tifosi blucerchiati per rassicurarli che non farà alcun passo indietro. L’impegno nel club non diminuirà ma anzi l’obiettivo è quello di costruire una squadra solida che ambirà al ritorno in Serie A.

“Desidero ringraziare i tifosi dell’UC Sampdoria per la passione, la fedeltà e la fiducia che hanno continuato a dimostrare e a riporre nel Club, soprattutto nei momenti più difficili. Il vostro sostegno costante incarna perfettamente l’anima blucerchiata e dà significato a tutto ciò che facciamo. Ribadisco il mio pieno impegno nei confronti dell’UC Sampdoria e di tutti i suoi tifosi. Credo profondamente in ciò che questo Club rappresenta: non soltanto una squadra dalla storia straordinaria e dall’identità unica, ma un simbolo di Genova e della sua gente”. Le prime parole della lunga lettera.

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