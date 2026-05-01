‘Santa’: “IlMare Festival” debutto in piazza Caprera con Mario Tozzi

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)
Ha avuto inizio oggi la seconda edizione de “IlMare Festival”. Si tratta di un appuntamento dedicato, in più incontri, al mare nei suoi diversi aspetti, organizzato dal Comune di Santa Margherita, con la direzione di Danco Singer e Rosangela Bonsignorio ed il coordinamento scientifico di Mario Tozzi, conosciutissimo divulgatore scientifico televisivo.
Come illustrano gli organizzatori: “in questa occasione, si esplorerà il mare come ecosistema di eccezionale valore, bacino di risorse, culla di civiltà, spazio di ricerca scientifica, frontiera delle esplorazioni, fonte inesauribile di ispirazione, intrico di rotte commerciali, economiche e sociali, conteso spazio politico di ieri e di oggi”.
Gli eventi e gli incontri, che si dipaneranno fino al prossimo 6 giugno in diverse location, hanno avuto il loro inizio odierno proprio a cura di Mario Tozzi.
In una piazza Caprera completamente occupata da un interessatissimo pubblico, Tozzi ha tenuto una sua “lectio ” di apertura dal titolo “Caro Sapiens ti scrivo”. In un’immaginaria corrispondenza epistolare tra la Terra e l’uomo, l’autore ha voluto illustrare tantissimi aspetti della vita sul nostro pianeta, partendo dal mondo marino e toccando diverse problematiche legate alla presenza dell’uomo ed alla convivenza con il mondo che lo ospita.
Il tutto raccontato in maniera semplice e scorrevole, che ha mantenuto i numerosi astanti incollati alle poltroncine.
Appuntamento a sabato, con gli incontri che proseguiranno nel pomeriggio alla rinnovata Casa del Mare e, in serata, ancora in piazza Caprera, di nuovo con Mario Tozzi e con l’attore Lorenzo Baglioni.