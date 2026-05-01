‘Santa’: “IlMare Festival” debutto in piazza Caprera con Mario Tozzi

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

Ha avuto inizio oggi la seconda edizione de “IlMare Festival”. Si tratta di un appuntamento dedicato, in più incontri, al mare nei suoi diversi aspetti, organizzato dal Comune di Santa Margherita, con la direzione di Danco Singer e Rosangela Bonsignorio ed il coordinamento scientifico di Mario Tozzi, conosciutissimo divulgatore scientifico televisivo.