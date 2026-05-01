Silos sotterraneo di piazzale Kennedy, è emergenza fondi. Comune valuta l’accordo con la Porto Antico spa

Genova. La viabilità e la sosta restano i temi caldi del quartiere Foce, specialmente in vista del completamento del Waterfront di Levante. Durante la sesta giunta itinerante, per l’occassione nel Medio Levante, l’amministrazione ha fatto il punto sulla complessa situazione del silos di piazzale Kennedy.

L’assessore al bilancio e vicesindaco Alessandro Terrile ha chiarito che per il completamento del silos di fatto l’amministrazione comunale si trova davanti ad una richiesta economica che al momento non può affrontare. I costi sono schizzati a seguito dell’aumento dei prezzi e, soprattutto, per adeguamenti progettuali imprevisti, come ad esempio il ritrovamento della nave fantasma della seconda guerra mondiale. “Per superare questa criticità il Comune sta valutando una soluzione giuridica per affidare la gestione delle aree pubbliche e della sosta a Porto Antico – ha spiegato Terrile – L’idea è quella di un partenariato che consenta alla società di sostenere gli investimenti necessari a fronte dei ricavi derivanti dalla gestione pluriennale dei parcheggi del silos, dei posti barca e dei parcheggi oggi comunali del Palasport”.

» leggi tutto su www.genova24.it