Stadio Carlini, l’obiettivo di Silvia Salis: “Ristrutturato entro il mandato”. E spuntano le prime proposte

Genova. Tra i temi affrontati dalla giunta itinerante ieri nel Medio Levante, anche il futuro dello stadio Carlini, lo storico impianto sportivo tra San Martino e Sturla, da tempo soggetto a degrado e inadeguatezza alle odierne normative. Dopo il fallimento delle varie ipotesi presentate nel corso degli ultimi anni, la giunta Salis ha già dichiarato di voler prendere in mano la situazione, rilanciando: “L’obiettivo è la sua ristrutturazione terminata entro la fine del mandato”

Le parole sono quelle di Silvia Salis: “Vogliamo restituirlo alla città – ha aggiunto – con una struttura moderna ed efficiente che possa essere utilizzato per tanti sport. Serve una vera e propria valorizzazione, e stiamo già ricevendo le prime proposte”.

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