Stroppa è ancora in Serie A: “Ma mi spiace per D’Angelo e lo Spezia”

“Abbiamo meritato di portare a casa il campionato, è una grandissima cavalcata iniziata dal primo giorno in cui sono arrivato e devono partire i ringraziamenti al DS Antonelli che è riuscito a ricompattare un ambiente con un entusiasmo mai visto dopo una retrocessione”. Non nasconde il sorriso Giovanni Stroppa, che a distanza di undici mesi dalla vittoria del play-off con la Cremonese festeggia ancora al Picco, questa volta la promozione in Serie A del Venezia. Supportati da un settore ospiti pieno, con 150 tifosi intercettati nel pre gara dopo aver cercato di entrare senza biglietto, i veneti vincono il campionato. “I giocatori hanno dato la sensazione di essere subito mentalizzati, si è creato un feeling e una capacità di lavorare ogni giorno per l’obiettivo. Bravi tutti, anche chi compone la gestione della società. E poi la gente, sempre vicina alla squadra. Questo ha fatto la differenza. Dico grazie a tutti”.

Stroppa, nel ribadire il suo lavoro, spende poi qualche parola anche per l’amico Luca D’Angelo e su uno Spezia che in passato ha allenato: “Ho ribadito la mia stima a D’Angelo, non penso meriti questa fine. Lo reputo un allenatore bravo, lo ha dimostrato. Si è trovato in una situazione difficile, è tornato da 4-5 partite ma non è questo il suo momento. Venire qui al Picco è stata una coincidenza, ero concentrato sulla mia squadra e volevo che portassimo a casa il risultato che ci permettesse di vincere il campionato. Mi spiace per lo Spezia, cade in una situazione che ho vissuto anche io. Ci sono aspettative più grandi di quella che è la realtà. Mantenendo alcuni giocatori diventa difficile perché si hanno queste aspettative e tutto diventa scontato. L’ho pagato sulla mia pelle a Cremona, sono stato esonerato e poi richiamato. È difficile da gestire. E questa è la mia esperienza, non mi introduco nelle vicende che non conosco. Ci ho allenato qui, anche se la mia esperienza non è stata fortunata. Sicuramente mi spiace”.

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