Tigullio: weekend da tutto esaurito e domenica attenti al controesodo

Il turismo bussa con forza alla porta del Tigullio, con le città che si preparano ad accogliere l’ondata di visitatori e proprietari di seconde case per il ponte del primo maggio. Il bel tempo ha dato il via libera definitivo per sfruttare al meglio questi tre giorni di vacanza, ma se l’arrivo è stato tutto sommato agevole, le previsioni per il ritorno preoccupano.

Il traffico in entrata si diluisce, infatti, tra chi è approdato nel Levante già nel pomeriggio di giovedì e chi ha scelto la mattinata di venerdì. A essere da bollino rosso, invece, sarà la domenica pomeriggio: il rientro massiccio verso le città vedrà un afflusso critico sulle strade e soprattutto in autostrada, in particolare in direzione Genova. Le ore pomeridiane saranno le più difficili, con il rischio concreto di lunghi incolonnamenti per chi deciderà di mettersi in viaggio negli orari di punta.

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