Turismo: un Primo Maggio di sole e da tutto esaurito

La temperatura, all’ombra, sconsiglia di salire in montagna; i lungomare e le spiagge sono invece scaldate dal tepore del sole che invita a prendere la prima tintarella e a fare le prime nuotate. Battelli turistici presi d’assalto e prime “barche” in rada davanti alle località più caratteristiche. Molte le strutture turistiche che hanno registrato il tutto esaurito, in particolare case vacanza e B&B. Soddisfatti gli operatori del settore, specie della ristorazione e i titolari di focaccerie e gelaterie grazie agli ospiti che optano per pasti meno impegnativi.

Nessuna sorpresa per questo boom di turisti che si spera possano tornare per il ponte del 2 Giugno e in estate. Molto dipende dalla situazione internazionale ma anche dal costo del soggiorno e dalla qualità del servizio. Non tutti sono disponibili ad attendere ore in coda per trovare un posteggio; non tutti sono disposti a pagare cifre importanti a fronte di piatti e servizi in qualche caso carenti.

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